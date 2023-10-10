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Spor

Burak Yılmaz için kader maçı Galatasaray!

Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz, Beşiktaş antrenörü olarak çıktığı ilk maçında galibiyet almayı başarmıştı. Eski milli yıldızın görevine devam edip etmeyeceği ise Galatasaray derbisinin sonucuna göre belli olacak.

Akşam10 Ekim 2023 Salı 09:24 - Güncelleme:
Burak Yılmaz için kader maçı Galatasaray!
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Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasından sonra emaneten teknik direktörlüğe geçen Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz, ilk maçında enerjisi ve saha kenarındaki iletişimiyle, yönetimiyle tam not aldı.

Genç hocanın maç sonrasında yaptığı açıklamalar da taraftardan karşılık gördü. Lugano hezimetinden sonra seçim kararı alan Başkan Ahmet Nur Çebi, aralık ayında yapılması planlanan kongreye kadar hoca getirmek istemiyor.

YENİ HOCA GETİRMEK RİSKLİ

Siyah-Beyazlı Yönetim, kısa süre için yeni bir hoca getirmeye sıcak bakmıyor. Seçimin kaybedilmesi halinde gelecek hoca, yeni yönetimin işini güçleştirecek. Bu sebeple Yılmaz ismi iyice ön plana çıktı. İstanbulspor maçında sahaya sürdüğü kadro ve yaptığı değişikliklerle olumlu sinyaller veren Yılmaz, bir aksilik olmazsa milli aradan sonra oynanacak derbiyi görecek. Derbinin kazanılması halinde aralıktaki kongreye kadar da koltuğunu garantiye alacak.

YILMAZ'DAN 'HAZIRIM' MESAJI

İstanbulspor maçından sonra Yönetim'e "Hazırım" mesajı yollayan genç çalıştırıcı, "Maçtan önceki gece uyuyamadım. Şenol hocanın odasına, koltuğuna geçince çok tuhaf hissettim. Kal derlerse kalırım git derlerse giderim. Beşiktaş taraftarının da başımın üstünde yeri var. Başkanımız nasıl uygun görürse. Biz derbiye kadar takımı hazırlayacağız. Başkanımız gelir teşekkür ederiz der, ben de gönül koymam. Her tercihe saygım var" açıklamasını yapmıştı.

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