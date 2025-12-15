İSTANBUL 12°C / 4°C
Burak Yılmaz istifa etti

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz görevinden istifa etti. İşte detaylar...

15 Aralık 2025 Pazartesi 11:56
Burak Yılmaz istifa etti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'da ayrılık yaşandı. Gaziantep ekibinde teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, 'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullanmıştı.

