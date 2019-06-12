Burak Yılmaz İzlanda’da kayıp
A Milli Takım’ın forveti Burak Yılmaz, İzlanda deplasmanında kendisinden beklenen performansı ortaya koyamadı.
Fransa galibiyeti sonrası Horozlar’ın hocası Deschamps tarafından, “Müthiş oynadı” diye övülen 33 yaşındaki milli futbolcu, İzlanda karşısında etkisizdi. 90 dakikayı pozisyon bulmadan tamamlayan Burak’ın performansında kanatlardan ve orta alandan gerekli pasları alamaması da etkili oldu. Sakat Cenk Tosun’un yokluğu da Burak’ı ileride yalnız bıraktı
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