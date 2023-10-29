Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta mutlak hedef 3 puan...

Taktik idmanlarıyla etkili bir oyun planlayan Burak Yılmaz, takımın yıldızlarını bir arada oynatmak için yeni 10 numarasını belirledi. Daha önce de bu pozisyonda oynayan yıldız ismin, siyah beyazlı ekibe olumlu katkı vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN YENİ 10 NUMARASI

Ligde pazartesi günü oynanacak Gaziantep maçı öncesinde teknik sorumlu Burak Yılmaz, takımını taktik idmanıyla hazırlıyor. Teknik ekibin son antrenmanda Rachid Ghezzal'ı 10 numarada denediği bildirildi. Antrenmanda Milot Rashica sağ, Cenk Tosun sol kanatta oynatıldı. 10 numara oynama özelliği de olan Ghezzal, daha önce de bu pozisyonda görev yapmıştı. Teknik ekibin, hem Rashica'yı hem Ghezzal'ı aynı anda oynatmak için böyle bir plan yaptığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Rachid Ghezzal, daha önce Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismaël yönetiminde 10 numara pozisyonunda görev yapmıştı. Cezayirli yıldızın, kanat bölgesinde oynamaktan daha mutlu olduğu ve daha etkili performans ortaya koyduğu bilinse de Burak Yılmaz'ın, elindeki tüm kozları sahaya sürmesi açısından böyle bir karar alacağı ifade ediliyor. Ghezzal'in bu bilinçle, mücadelede etkili bir oyun oynaması bekleniyor.