İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz kararını verdi! İşte Kartal'ın yeni 10 numarası
Spor

Burak Yılmaz kararını verdi! İşte Kartal'ın yeni 10 numarası

Bu sezon bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen Beşiktaş, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK takımını mağlup ederek rahat bir nefes almak istiyor. Bunun için hazırlıklarına devam eden siyah beyazlılarda teknik sorumlu Burak Yılmaz 10 numara pozisyonu için sürpriz bir isim belirledi. İşte detaylar...

Fanatik29 Ekim 2023 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Burak Yılmaz kararını verdi! İşte Kartal'ın yeni 10 numarası
ABONE OL

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta mutlak hedef 3 puan...

Taktik idmanlarıyla etkili bir oyun planlayan Burak Yılmaz, takımın yıldızlarını bir arada oynatmak için yeni 10 numarasını belirledi. Daha önce de bu pozisyonda oynayan yıldız ismin, siyah beyazlı ekibe olumlu katkı vermesi bekleniyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN YENİ 10 NUMARASI

Ligde pazartesi günü oynanacak Gaziantep maçı öncesinde teknik sorumlu Burak Yılmaz, takımını taktik idmanıyla hazırlıyor. Teknik ekibin son antrenmanda Rachid Ghezzal'ı 10 numarada denediği bildirildi. Antrenmanda Milot Rashica sağ, Cenk Tosun sol kanatta oynatıldı. 10 numara oynama özelliği de olan Ghezzal, daha önce de bu pozisyonda görev yapmıştı. Teknik ekibin, hem Rashica'yı hem Ghezzal'ı aynı anda oynatmak için böyle bir plan yaptığı bildirildi.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Rachid Ghezzal, daha önce Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismaël yönetiminde 10 numara pozisyonunda görev yapmıştı. Cezayirli yıldızın, kanat bölgesinde oynamaktan daha mutlu olduğu ve daha etkili performans ortaya koyduğu bilinse de Burak Yılmaz'ın, elindeki tüm kozları sahaya sürmesi açısından böyle bir karar alacağı ifade ediliyor. Ghezzal'in bu bilinçle, mücadelede etkili bir oyun oynaması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.