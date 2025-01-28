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Spor

Burak Yılmaz Kasımpaşa'da! Resmen duyuruldu

Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 14:09 - Güncelleme:
Burak Yılmaz Kasımpaşa'da! Resmen duyuruldu
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Trendyol Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada; "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.

5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

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