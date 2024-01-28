Burak Yılmaz, Kayserispor'a imzayı attı

Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Burak Yılmaz ile yeni bir sayfa açılacağını söyleyen Büyükkılıç, "Kayserispor bizim için çok önemli ve anlamlı. Kayserispor bizim bir değerimiz, bir markamız. Sevinciyle, sıkıntısıyla bağrımıza bastığımız bir değerimiz. İnişler de, çıkışlar da, sevinçler de, sıkıntılar da olur ama Kayserispor büyük bir camia. Geçmişten beri şehrimizi en güzel şekliyle temsil eden bir değer. Recep Hoca ile bir dönem yaşandı, elbette çok güzel günler oldu. Tabi hep kazanacağız diye bir şey yok. Ufak tefek sıkıntılı zamanlar da oldu. Onun üzerine dürüstlüğüyle, kalitesiyle, karakteriyle Kayserimize ve Kayserisporumuza olan sıcak ilgisiyle çalışmalar yaptı. Kendisi bilindiği üzere son süreçte arzu edilen performans sergilenemeyince hiçbir zorluk çıkartmadan ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi pırıl pırıl, yurt içinde ve yurt dışında bizleri temsil etmiş, futboluyla mücadele anlayışıyla hepimizin gururu olan Burak kardeşimizle inşallah yeni bir sayfa açılarak oyuncularımızla, yönetimimizle, şehrimizle Kayserisporumuzu hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum" dedi.

ALİ ÇAMLI: "KİMSE BİR ŞEYİ KÖTÜ OLSUN DİYE YAPMAZ"



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise Burak Yılmaz'ın başarılı olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Burak hocanın inşallah hem kendi kariyeri açısından hem de Kayserispor camiası açısından başarılı olacağını ümit ederek bu işe başlayacağız. Çünkü kimse bir şeyi kötü olsun diye yapmaz. Burası bizim şehrimiz. İnşallah biz de iyi niyetle Burak hocayı bu işin başına görevlendirmeye niyetlendik. Allah kimseyi mahcup etmesin" diye konuştu.

"RECEP HOCA İLE HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK"



Takımdan ayrılan Recep Uçar ile hiçbir sorun yaşamadıklarını da sözlerine ekleyen Çamlı, "Yarın Recep hoca buraya geldiğinde bu kulübün kapısı sonuna kadar açık. Bu derece ahlaklı, değerlerine bağlı tarifsiz bir kişilik. 'Hocam gitmek için ne istiyorsun' dediğimizde 'Benim bir talebim yok, siz ne takdir ediyorsanız odur. Hakkımı helal ediyorum' dedi. İmzayı attı ve gitti. Hiçbir sorun yaşamadık. Ayrılıkların da böyle olması lazım" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın takımı daha iyi yerlere taşıyacağını da dile getiren Başkan Çamlı; "Bizler burada geçici görevlileriz. Yarın bir başkası gelip yönetecek. Gelin el ele verelim, yeni bir heyecanla bu kulübü başında tasarladığımız başarıya tekrar götürmemiz için bir sebep yok. Bunu da inşallah genç ve dünya futbolunda ismini herkesin bildiği bir isimle yapacağız. İnşallah burada da Kayserispor'u çok iyi yerlere taşır, herkesin gururu olmaya devam eder. Burada başarılı da olabilir başarısız da olabilir. Ama biz buraya görevlendirdiğimiz kişinin arkasında durmak zorundayız. İnanıyorum ki Burak Hoca da burada başarılı olacak" sözlerini kaydetti.

BURAK YILMAZ: "KENDİME VE EKİBİME GÜVENİYORUM"



İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Burak Yılmaz kendine ve ekibine güvendiğini belirterek, "Açıkçası burada başarısız olmaktan dolayı korkmuyorum. Allah'ın izniyle başarısızlıkların da nasıl telafi edildiği, arkadaşlıkların baki olduğu bir yere geldiğimi görüyorum. Ama Allah'ın izniyle kendime ve ekibime güveniyorum. Ülkemizin köklü kulüplerinden Kayserispor'un bizimle yol yürümek istemesi, uzun bir projeye adım atması bizler için çok değerliydi. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Soğukta gelip karşılamaları, bana verdiği enerji, onların da heyecanlı olduğunu hissediyorum. İnşallah önce bizleri, sonra da bize inananları mahcup etmemek için bu yola çıktık. Sizlerin de desteğini bekliyorum, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kendisinin futbolcuyken büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerinin olduğunu kaydeden Yılmaz, Kayserispor'da da kazanmaya yönelik futbol oynamak isteyeceklerini belirtti. Yılmaz, "Genç, hırslı, enerjik bir antrenörüm. Topa sahip olmayı isteyen, pozitif futbol oynayan, kazanmaya yönelik bir futbol oynamak isterim. Bu alışkanlığım da futbolculuğumdan geliyor. Çünkü futbolculuğum pes etmeyen, savaşan, mücadeleden korkmayan, büyük meydan okumalara yol açan bir kariyerim oldu. İnşallah hocalığım da böyle olacaktır. Kazanmaya yönelik pozitif futbol oynamak istiyoruz. Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum, inşallah bu yolda bizleri göreceğinizi düşünüyorum" dedi.