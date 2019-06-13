30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8391
  • 6,6039
  • 250.958
  • 91.288
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Yazdır Burak Yılmaz için Beşiktaş ile anlaşmaya varan Lecce, siyah beyazlı kulübe 3 milyon euro, yıldız golcüye ise yıllık 3,5 milyon euro ödeyecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen sezon Seri B’de 66 puan toplayarak ligi 2. Tamamlayan ve bu sezon Serie A’ya çıkmaya hak kazanan Lecce’nin Burak Yılmaz transferini bitirdiği öğrenildi. Fabio Liverani ile kadro yapılanmasını oluşturmaya çalışan Lecce yönetiminin Burak Yılmaz’ın liderliğini üstleneceği bir takım yaratma peşinde olduğu belirtilirken, tecrübeli golcünün kendisine sunulan teklif için süre istediği bildirildi.

BEŞİKTAŞ'A 3 BURAK YILMAZ'A 3,5 MİLYON EURO

Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan Lecce’nin Beşiktaş’a 3 milyon Euro, yıldız futbolcuya ise yıllık 3,5 milyon Euro ödeyeceği ortaya çıktı. 2011-12 sezonunda Serie A’da kümeye düşen ve 7 yıl sonra yeniden birinci ligde oynama fırsatı yakalayan sarı kırmızılı kulübün transfermark’ta göre toplam kadro değeri 23 milyon euro

(Aksam)

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Çanakkale Savaşı'ndan kaldı! Paha biçilemiyor...

Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Fransa, Rum basınının 'Kıbrıs' iddialarını yalanladı

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Yıldırım: 23 Haziran'dan sonra gerekeni yaparız

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Bakan açıkladı: Uzatılmayacak

Assange'a büyük şok: O ülkeye teslim edilecek

Assange'a büyük şok: O ülkeye teslim edilecek

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları

Burak Yılmaz Lecce'de! İşte sözleşme şartları
 

POPÜLER HABERLER

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Pendik´te bir anaokulunun bahçesini su bastı

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

Ay'ın yüzeyinde gizemli keşif

Günün transfer haberleri

Günün transfer haberleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA