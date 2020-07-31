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Spor

Burak Yılmaz Lille için yola çıktı

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Lig 1 takımlarından Lille ile anlaşan Burak Yılmaz yola çıktı.

31 Temmuz 2020 Cuma 20:35 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 20:35
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Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran tecrübeli Burak Yılmaz, Lille'e imza atmak için Fransa'ya gitti.

Tecrübeli golcü, Türkiye'den ayrılırken fotoğrafını paylaştı ve veda etti.

Burak ayrılığı ile ilgili, "İki sene para almadan devam ettim, hiç lafını yapmadım, yapmam. Yönetim de bunu biliyor ve bana teşekkür ettiler. Ne kadar yardımcı olursam olayım, kontratım kulübü zorluyordu. İnsanların bilmediği ince ayrıntılar var. Biz bunların hepsini konuştuk. Kırgınlık ve küskünlük olmaz." demişti.

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