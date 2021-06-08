Star.com.tr 08 Haziran 2021 Salı 00:11 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 00:30

Fransa'da sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de yaşanan mali kriz nedeniyle bir çok ayrılık yaşanabilir. Şampiyonlar Ligi ve ligde mücadele edecek Lille takıma takviyelerde de bulunmak istersen Fransız medyası tarafından sürpriz bir ayrılık iddiası geldi. Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile yollarını ayırabilir. Fransa'nın son şampiyonu Burak'ın alternatifi arayışında aradığı ismi Portekiz'de buldu. Foot Mercato'nun haberine göre, Lille Portekiz ekibi Portimonense forması giyen Beto ile anlaşma sağladı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu Burak Yılmaz'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

BETO, UZUN SÜREDİR LILLE'IN HEDEFİNDE



Burak Yılmaz'ın alternatifi olarak görülen Beto, ünlü teknik direktör Luis Campos tarafından keşfedilmiş bir yetenek. Uzun zamandır Lille'in takip ettiği Beto güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Portimonense santraforu Beto bu sezon çıktığı 30 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı. 23 yaşındaki forvetin bonservis bedeli 5 milyon euro.

"ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR"



Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı kampta basın toplantısı düzenlemişti. Burak toplantıda, "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." demişti.