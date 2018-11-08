Burak Yılmaz Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı
Trabzonspor'da yönetimin 500 Bin TL para cezası verdiği Burak Yılmaz, yarın oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Tecrübeli futbolcuya, Bursaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken kendisini protesto eden taraftarlara el kol hareketleri ile karşılık vermesi nedeniyle yönetim tarafından 500 bin TL para cezası verilmişti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ile ilgili kadro dışı kararı almadıklarını, golcü futbolcunun oynayıp oynamamasıyla ilgili kararın tamamen teknik direktör Ünal Karaman'ın kararı olacağını söylemişti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bordo mavililerin Malatyaspor karşısında sahaya şu muhtemel 11'le çıkmaskı bekleniyor:
Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega.
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