İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Burak Yılmaz: Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum
Spor

Burak Yılmaz: Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

AA28 Eylül 2025 Pazar 00:55 - Güncelleme:
Burak Yılmaz: Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, maça kötü başladıklarını, 30. dakikada değişikliklerle birlikte oyunun hakim olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, rakibin hakemle ilgili söylemlerine katılmadığını, oyuncularının müsabakada 3 puanı hak ettiğini belirtti.

İlk yarım saat kötü başladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oyuncu değişiklikleriyle birlikte tamamen maçın hakimi olduk. Bugün bazı söylemler var hakemle ilgili ama biz bugün 3 puanı hak eden taraftık. Rakip 10'da olsa, 9 kişi de olsa 2-0'dan dönmek kolay değil. Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum. Bu sadece oyuncu karakteriyle değil, büyük yürekle olur. Onlar 2 puanı bıraktılar, bu yüzden üzgünüm bu emeğin karşılığı kesinlikle 3 puan olmalıydı."

Yılmaz, erken yapılan oyuncu değişikliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"İki oyuncumu 30. dakikada oyundan alıyorsam tabii ki hata yapmışımdır, hatalı ilk 11 çıkarmışımdır bu hatamdan da 30. dakikada dönmüşümdür. Ben oyuncularımı asla eleştirmem, hepsinden fazlasıyla mutluyum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Şu an oyunculara 2 gün izin verdik. İnşallah 2 gün sonra tekrar hazırlıklarımıza başlayacağız ve önümüzdeki Karagümrük maçını kazanacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.