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Spor

Burak Yılmaz lige iddialı girmeyi istiyor

Ligin ikinci yarısına çok motive bir şekilde hazırlanan tecrübeli golcü Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına yaptığı konuşmada 'Saha içinde birlik olmaya devam edelim ve şampiyon gibi başlayalım' dedi.

15.01.2020  12:26 - Güncelleme: 15.01.2020  12:26

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra takımı şahlandırmış ve 15 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Tecrübeli golcüden bu sezon da taraftarların beklentisi büyüktü ancak geçirdiği sakatlıklar yüzünden Burak Yılmaz form tutamadı ve beş golde kaldı. "Allah'tan tek dileğim Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak" diyen yıldız golcü ikinci yarıya çok motive bir şekilde hazırlanıyor. Tam anlamıyla hırs küpü olan 34 yaşındaki oyuncu, ligin ikinci yarısında sahalarında karşılaşacakları lider Sivasspor'u gözüne kestirdi. Dünkü antrenmandan önce takım arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlıların kaptanı, "Sivasspor maçını kazanırsak bizim için çok iyi olur. Alacağımız galibiyet öz güvenimizi daha da yükseltir. Zor maç ama kazanmalıyız. Saha içinde birlik olmaya devam edelim ve şampiyon gibi başlayalım" dedi.

GOLLER GELECEK

Sezonun ilk yarısında çok sakatlık yaşadığı için bazı maçlarda takımdan uzak kaldığını hatırlatan Burak "Çok sıkı çalışıyorum. Şu anda yüzde yüz hazır durumdayım ve hiçbir sıkıntım yok. İnşallah ligin geri kalanında birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz" sözlerini kullandı.

Kaptan'ın bu konuşmasına Teknik Direktör Abdullah Avcı ve siyah-beyazlı futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Hoca'sıyla da özel olarak görüşen Burak Yılmaz'ın "İlk yarıda çok az gol attım ama bu durum beni olumlu yönde motive ediyor. İkinci yarıda çok daha fazla çalışarak gol sayımı yükselteceğim" dediği öğrenildi.

Öte yandan futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları'nın, bundan sonraki süreçte kaptanlar Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson'un belirli aralıklarla takım arkadaşlarına motivasyon konuşması yapmasını istediği öğrenildi.

RAKAMLARDAN MEMNUN DEĞİL

Burak Yılmaz ligin ilk yarısındaki performansından memnun değil. Yedi maç kaçıran ve 10 karşılaşmada beş gol, iki asistlik katkı veren tecrübeli oyuncu, gol sayısını artırmayı hedefliyor. Otuz dört yaşındaki oyuncu ayrıca Beşiktaş'ta sergileyeceği performansı EURO 2020'ye de taşımayı planlıyor.

(Türkiye)

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