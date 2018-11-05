Burak Yılmaz şimdi de basın mensuplarıyla tartıştı
Trabzonspor'un Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 71. dakikada oyundan çıkarken tribünlere ve kulübeye tepki gösteren Burak Yılmaz bu sabah yapılan antrenmanda basın mensuplarına imalı sözlerde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 71. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz tribüne ve kulübeye tepki göstermişti.
Dün gece maçtan çıkarken tepki gösteren milli yıldız Burak Yılmaz, sabah antrenmanını takip etmeye gelen basın mensuplarına, "Bir şey çıkmadı dimi, boşuna geldiniz" ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.