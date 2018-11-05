Burak Yılmaz şimdi de basın mensuplarıyla tartıştı Trabzonspor'un Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 71. dakikada oyundan çıkarken tribünlere ve kulübeye tepki gösteren Burak Yılmaz bu sabah yapılan antrenmanda basın mensuplarına imalı sözlerde bulundu.