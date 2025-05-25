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Spor

Burak Yılmaz: Sonuç için mutlu değilim

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 01:07 - Güncelleme:
Burak Yılmaz: Sonuç için mutlu değilim
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, iki takımın da ligin başındaymış gibi mücadele ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, skordan memnun olmadığını ancak oyuncularının mücadelelerinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Gaziantep ekibini tebrik eden Yılmaz, "İki takım da ligin son iki maçı gibi değil ligin ortası hatta başı gibi mücadele etti. Gaziantep'in bize geçişlerden etkili olacağını biliyorduk buna çok çalıştık ama bile bile lades olduk, aslan gibi iki genç oyuncumuz oynadı. Onların konsantrasyon eksikliği olacağını düşünmüştük ama ne olursa olsun onlara güvenmek zorundaydık." dedi.

Yılmaz, futbolun gizemi ve futbolun başarısının küçük detaylarda olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçın ilk devresinde 2-0 mağlup içeriye girdik. İkinci yarı verdikleri reaksiyon oyun oynama ve gol atma isteğinden dolayı oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hepinizin de gördüğü gibi 2-2'den sonra kazanabilirdik. Gaziantep'te yine geçişlerden gol bulabilirdi. Sonuç için mutlu değilim kazanabilirdik, oyuncularımın reaksiyonu beni mutlu etti. Çok gurur duydum."

Yılmaz, gelecek yılın planını bundan sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.

  • Burak Yılmaz
  • Kasımpaşa Teknik Direktörü
  • Gaziantep FK maçı açıklama

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