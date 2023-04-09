Burak Yılmaz takımdan ayrıldı mı? Işıtan Gün resmen açıkladı

Fortuna Sittard'da geleceği belirsiz olan Burak Yılmaz ile ilgili resmi açıklama geldi. Hollanda Eredivisie ekibine veda ettiği iddia edilen tecrübeli futbolcu ile ilgili Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün konuştu.

Işıtan Gün aynı zamanda, Hollanda devlerinin ilgilendiği Türk oyuncular hakkında da açıklamalarda bulundu.

PAYLAŞIMI 'VEDA' ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Groningen maçı sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 37 yaşındaki santrfor, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

IŞITAN GÜN KONUŞTU

Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağına yönelik iddialara cevap verdi. Bir radyo programında konuşan Işıtan Gün, "Ligin bitimine 7 hafta kaldı. Bu hafta Ajax'la oynayacağız. İyi gidiyoruz, sezon öncesi hedeflerimizi tutturmaya yakınız" dedi.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmadığını belirten Işıtan Gün, "Burak Yılmaz'ın Fortuna Sittard'ı bıraktığı yönündeki iddialar doğru değil. Biri bir şey yazıyor, anında bir ülkede gündem oluyor, ardından başka ülkeye yansıyor haber, dedikodunun çıktığı ülke alıp, bakın onlar da yazdı diyor; hâlbuki iddia aynı iddia" açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz'ın Ajax maçında oynayacağını belirten Işıtan Gün, "Olmayan olaylar inanılmaz biçimde yayılıyor. Burak, Ajax maçında sahada olacak. Hiçbir sorunumuz yok. Takımımıza çok katkısı var. Biz de memnunuz o da bizden memnun. Burak 37 yaşında, inanılmaz bir kariyeri var. Antrenör olarak devam etmek isterse, bunu oturur konuşuruz. Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın performanslarından da çok memnunuz" dedi.

Kadın futbol takımının da iyi bir performans gösterdiğini dile getiren Işıtan Gün, "Kadın futbol takımımız da çok iyi gidiyor. Sezonu üçüncü bitireceğiz. Kadın futbolu konusunda daha ileri gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Fortuna Sittard'ın istikrarlı bir grafik çizdiğini belirten Işıtan Gün, "'Ben Fortuna Sittard'ta 7 tam sezondur başkanlık yapıyorum. Şu anda Eredevise'de 18 takımdan 9'u bizden sonra lige çıktı. Yani yerimizi sağlamlaştırdık. Bir sistem oluşturduk. Daha da ileri gitmeye çalışıyoruz. Herhangi bir değişiklik planımız yok. Üzerine koyarak gideceğiz" diye konuştu.