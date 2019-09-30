Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında sıfır çekti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Beşiktaş'ta 15 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz, dün eski takımına karşı kayıpları oynadı. Yıldız futbolcu karşılaşmayı sıfır isabetli şutla tamamladı.

Temmuz ayında sağ ayak 5. tarak kemiğinden ameliyat olan Burak, uzun bir tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz hafta 1-1 biten Medipol Başakşehir maçında forma giymiş ve takımın tek golünü penaltıdan kaydetmişti.