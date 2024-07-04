Burak Yılmaz: Transfer tahtamız kapalı diye bırakmayacağız

Kayserispor 2024-2025 sezonu öncesi ilk antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Burak Yılmaz, "Oyuncularımıza güveniyoruz. Çalışmalarımıza bugün itibariyle start verdik. Gerçekçi olmak gerekirse biz Kayserispor'un bu ligde devam etmesini istiyoruz. Hedef küme düşmemek değil, Kayserispor'un hedefi daha büyük olmalı ama şuanda ben burada hayal satamam" dedi.

Kayserispor, 2024-2025 sezonunu kulüp tesislerinde açtı. Bugün kulüpte toplanan futbolcular akşam saatlerinde sezonun ilk antrenmanını yaptı. İlk etap kamp çalışmalarını 4- 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Kayserispor, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 20 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Sarı kırmızılı ekip, Samsunspor, Ankaragücü ve Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

"TRANSFER TAHTAMIZ ŞU AN KAPALI AMA UMUTLUYUM"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Burak Yılmaz, "Problemli başladık ama hiç sorun değil, biz inanıyoruz. Kendimize inanıyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Çalışmalarımıza bugün itibariyle start verdik. Allah utandırmasın. Kayserispor'un transfer yasağı var diye hiçbir yerde de ezdirmememiz gerekiyor. Kayserispor herkesten büyük. Mehdi Bourabia bizim için çok önemli, çok değerli bir oyuncu ama takımımızı hiçbir yerde ezdiremeyiz. Mehdi ile anlaşmak istiyoruz. Transfer tahtamız şu an kapalı ama ben umutluyum. Transfer tahtamız kapalı diye bırakıp gitmeyeceğiz. Eğer gidersek başka şeylerden gideriz ya da kulübümüz bizi başka şeylerden dolayı gönderir ama transfer yasağı var diye bu camiayı bırakıp gitmeyiz. Transfer tahtamız açık olsaydı, biz takviyeleri yapacaktık ve dönüp hayatımıza devam edecektik" ifadelerini kullandı.

"İYİ GÜNDE VARSAK KÖTÜ GÜNDE DE TAKIMIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Yılmaz, "İyi günde varsak kötü günde de takımımızın yanında olacağız. Transfer tahtamızı açamazsak mutlaka kadromuzu korumalıyız. Kendi oyuncularıma her zaman güvendim. Transfer tahtası kapalı yada açık, ben umutluyum. Gitmemiz yada kalmamızla ilgili bir şey değiştirmeyecek. Lionel Carole ve Kartal Kayra ile de anlaşmak istiyoruz. Hazırlık maçlarımızın programı şöyle: 16 Temmuz'da Samsunspor ile, 24 Temmuz'da Ankaragücü ile 3 Ağustos tarihinde Sivasspor ile oynayacağız. Araya bir hazırlık maçı daha düşünüyoruz" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR'UN HEDEFİ DAHA BÜYÜK OLMALI"

Kayserispor'u bu sezon nerede görüyorsunuz sorusuna teknik direktör Burak Yılmaz, "Gerçekçi olmak gerekirse biz Kayserispor'un bu ligde devam etmesini istiyoruz. Hedef küme düşmemek değil, Kayserispor'un hedefi daha büyük olmalı ama şuanda ben burada hayal satamam. Şu an tahtası kapalı olan bir takım. Elindeki mevcut kadrodan anlaşılmamış 4-5 futbolcu var. Hedefle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ne size yalan söylerim, ne de hayal satmak isterim" şeklinde cevap verdi.

"HERKES BURADA OLMAYI, ANTRENMAN YAPMAYI ÖZLEMİŞ"

Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Ramazan Civelek ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Bugün geldik. İlk antrenmanımızı yapacağız. Herkes burada olmayı, antrenman yapmayı özlemiş. Ben de çok özlemdim, burada olmayı antrenman yapmayı. Umarım, kazasız, belasız, sakatlıksız geçen sezondan daha başarılı bir sezon geçiririz" açıklamasında bulundu.

Miguel Cardoso da, "Umarım takım halinde güzel bir sezon geçiririz. Teknik ekibimiz, futbolcular ve camiamız adına umarım yeni sezon güzel geçer" dedi.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.