Spor

Burak Yılmaz: Tüm hakemlerimizden özür diliyorum

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle özür diledi.

AA13 Ocak 2026 Salı 22:04 - Güncelleme:
Burak Yılmaz: Tüm hakemlerimizden özür diliyorum
Burak Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklamada bulunma gereği duyduğunu belirtti.

Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşunun oyuncular ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkında olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum."

