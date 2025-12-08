Burak Yılmaz: Türkiye'nin en zor deplasmanına geldik

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, Beşiktaş deplasmanının zorluk derecesine özellikle vurgu yaparak açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN ZOR DEPLASMANINA GELDİK."

Bu sözler, Tüpraş Stadı'ndaki atmosferin ve Beşiktaş taraftarının baskı gücünün bir kez daha rakipler tarafından kabul edildiğini gözler önüne serdi.

BEŞİKTAŞ HER YERDE HERKESİ YENEBİLİR

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekibin sadece saha içinde değil, camiasıyla da büyük bir güç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş hem camiasıyla hem oyuncularıyla herkesi her yerde yenebilecek bir takım."

Bu sözler, Beşiktaş'ın ligdeki ağırlığını ve marka değerini bir kez daha ortaya koydu.

ZORLU 90 DAKİKA ÖNCESİ SAYGI DOLU MESAJ

Rakip takım cephesinden gelen bu açıklamalar, karşılaşma öncesinde mücadelenin ne kadar yüksek tempolu ve sert geçeceğinin sinyallerini verdi.