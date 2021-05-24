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Spor

Burak Yılmaz: Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, 'Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz.' dedi.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:51 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:51
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Burak Yılmaz, Lille takımıyla elde ettiği şampiyonluğa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Çok gururluyuz ülkemize çok selamlar yolluyoruz." diye Burak, şehir merkezinde takım arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın ve insanların sevgisinin çok güzel olduğunu belirtti.

Türk bayrağını yanından ayırmaması konusunda, "Tabii ki biz Türk'üz, Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanan Burak Yılmaz, Lille taraftarlarının kendisine yönelik sevgisine ve takımdaki başarısına ilişkin, "Sağ olsunlar. Güzel sezon geçti. Çok güzeldi bizim için. Mahcup olmadık. Şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz. Milli takıma gideceğiz." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydetti ve takımının en skorer ismi oldu.

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