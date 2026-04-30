  • Burak Yılmaz yeniden Lille yolunda! Bu kez teknik direktör olarak...
Lille, teknik direktörlük görevi için eski yıldızı Burak Yılmaz'ı adaylar arasına aldı. Fransız ekibinin, kulüp kültürünü yakından tanıyan Yılmaz ile önümüzdeki günlerde temaslarını netleştirmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 21:49 - Güncelleme:
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük görevi için kulüp tarihine damga vurmuş bir ismi gündemine aldı. 2020-2021 sezonunda attığı gollerle takımı şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde rotayı yeniden Fransa'ya çevirmiş durumda.

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre Fransız yönetimi, kulüp kültürünü ve şehrin dinamiklerini yakından tanıyan Yılmaz'ı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdi.

Ayrıca Belçika ve Fransa'dan da ilgi gördüğü belirtilen Burak Yılmaz'ın, Avrupa'daki teknik direktörlük kariyerine beklenenden daha erken başlama ihtimali bulunuyor.

SÜPER LİG'DEKİ PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumlulukla adım atan Burak Yılmaz, Süper Lig'de önemli bir tecrübe kazandı.

Kayserispor ve Kasımpaşa deneyimlerinin ardından Gaziantep FK'nın başına geçen genç teknik adam, burada iki farklı dönemde toplam 32 maçta görev yaptı.

Özellikle Gaziantep FK'daki ikinci döneminde 1.81'lik yüksek puan ortalaması yakalayan Yılmaz, sergilediği bu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

CAMİAYA HAKİM

Lille, teknik direktör arayışında takımı ve camiayı birleştirecek bir isim üzerinde yoğunlaştı. Teknik direktörlük kariyerine yeni başlamasına rağmen 70'ten fazla maça çıkan Burak Yılmaz'ın, taraftarlar arasındaki efsane statüsü ve disiplinli çalışma tarzı bu tercihte önemli rol oynuyor.

Eski kulübünden gelen bu teklife Burak Yılmaz'ın da sıcak yaklaştığı, taraflar arasındaki görüşmelerin ise önümüzdeki günlerde netlik kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.

