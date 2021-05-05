05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:59 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:26

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Lille'de milli yıldızımız Burak Yılmaz ayın futbolcusu seçildi. Burak Yılmaz, Lille formasıyla bu ay 4 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Burak bu sezon ligde toplam 13 gollük performansıyla da takımının en golcü ismi oldu.

Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

Lille'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Kulüpten yapılan paylaşımda da "Taraftarımız ayın oyuncusu olarak Burak Yılmaz'ı seçti. Türk forvetimize büyük bir bravo" denildi.