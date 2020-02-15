Burak Yılmaz yüzüne bile bakmadı

Milliyet 15 Şubat 2020 Cumartesi09:32 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:32

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi. Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

SAVUNMA YİNE KÖTÜ BURAK YILMAZ BU SEFER BOŞ GEÇTİ



Geçen haftaki Gaziantep FK maçını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, bir maç sonra gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşılaşması öncesi üst üste 8 lig maçında gol yemişti. Beşiktaş, bu sezon ligdeki rakiplerinin 28. golüne engel olamadı.

BURAK YILMAZ BU SEFER BOŞ GEÇTİ



Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, 4 maç sonra suskun kaldı. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran ve Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı. Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı.

Burak Yılmaz, oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.



"DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMASI LAZIM"



Teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada "Ön tarafta bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması lazım. Sezon başından beri gidişat iniş çıkışlı. Bir türlü oyun oturtamıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunu çözeceğiz." dedi.

Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken kulübeye uğramamasına değinen siyah-beyazlı teknik adam, "O ara oyuna bakıyordum. İçeri gitmiş olabilir, morali bozulmuş, kızmış olabilir. Normal şeyler bunlar. Onlar da kafalarında yargılamalar yapıyorlar. O nabızlarda bunlar normal şeyler." dedi.

