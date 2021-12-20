Burak Yılmaz'a sürpriz talip! Avrupa kulübü devreye girdi

Star.com.tr 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:39 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:39

Fransa Ligue 1'de Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz için eski hocası Christophe Galtier'in devreye girdiği belirtildi. Sezon başında Lille'den ayrılıp Nice'in başına geçen Christophe Galtier'in Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BURAK YILMAZ'I GEÇTİĞİMİZ SEZON DA İSTEMİŞTİ

Lille'de Burak Yılmaz ile birlikte şampiyonluk yaşayan Christophe Galtier'in milli futbolcuya olan sevgisi yakından biliniyor. Bu sezon Galtier ayrılığı sonrası Burak Yılmaz'ın ve Lille'in yaşadığı düşüş Fransa'da tartışma konusu olurken Burak Yılmaz'ın Avrupa'da son kez sözleşme imzalamak istediği de biliniyor. Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, milli oyuncunun en az iki yıl daha futbol oynayabileceğini düşündüğünü ve sezon başında Nice'den resmi teklif geldiğini açıklamıştı.

ŞAMPİYON BURAK YILMAZ

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz sezon başında oynanan Süper Kupa finalinde de PSG'yi yenerek Lille'de ikinci kupasını kazanmıştı. Milli yıldız Lille'de çıktığı 55 maçta 23 gol 9 da asist yaptı.