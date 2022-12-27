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  • Burak Yılmaz'dan büyük itiraf! ''Portekiz maçından sonra...''
Spor

Burak Yılmaz'dan büyük itiraf! ''Portekiz maçından sonra...''

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medyada gelen soruları cevapladı. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Portekiz maçı ve Şenol Güneş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

27 Aralık 2022 Salı 00:05 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'dan büyük itiraf! ''Portekiz maçından sonra...''
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Fortuna Sittard forması giyen tecrübeli milli yıldız Burak Yılmaz, Instagram'daki takipçilerinden gelen soruları cevapladı.

Burak Yılmaz'a sorulan sorular arasında Portekiz maçında kaçan penaltı, Şampiyonlar Ligi'nde attığı en iyi gol, 2010 yılı öncesinde ve sonrasındaki performansları, normal yaşantısındaki bir günü ile Lille zamanları yer aldı.

"HAYATIMIN EN ÜZÜCÜ GÜNLERİNDEN BİR TANESİYDİ"

Yılmaz, Portekiz maçında kaçırdığı penaltı yüzünden Dünya Kupası'nın başlaması sonrasında çokça küfürlü mesaj aldığını dile getirdi ve, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nda izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"SCHALKE'YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"

Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel gol sorulan Yılmaz, "Hepsi çok güzel ama Schalke'ye attığım ilk golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol, içerideki Schalke golüydü." dedi.

"FUTBOLA GÖRE YAŞAMAYA BAŞLADIM"

'2010 öncesi Burak Yılmaz ile 2010 sonrası Burak Yılmaz arasındaki fark neydi?' sorusuna yanıt veren yıldız oyuncu, "2010 yılından önce düşündüklerim farklıydı. 2010 yılından sonra Şenol Güneş ile tanışmamla beraber tamamen hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbola göre yaşamaya başladım." diye konuştu.

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