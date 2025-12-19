İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Burak Yılmaz'dan dönüş mesajı! ''Yeniden dönmemin sebebi...''

Gaziantep FK'de görevine geri dönen teknik direktör Burak Yılmaz, dönüşünün tek sebebinin taraftarın kendisine gösterdiği inanç ve destek olduğunu söyledi. Yılmaz, taraftarın desteğinin kendisi için belirleyici olduğunu ifade etti.

19 Aralık 2025 Cuma 20:36
Burak Yılmaz'dan dönüş mesajı! ''Yeniden dönmemin sebebi...''
Kısa süreli ayrılığın ardından Gaziantep FK'daki görevine geri dönen teknik direktör Burak Yılmaz, bir açıklama yayımladı. Burak Yılmaz, göreve geri dönmesinin sebebini açıkladı.

40 yaşındaki teknik adam, "Kulübümüz Gaziantep FK ile yakaladığımız başarılı grafik sonrasında, içime sinmeden de olsa gerçekleşen kısa süreli ayrılığın ardından bugün yeniden bu büyük şehrin ve camianın bir parçası olarak görevime dönmüş bulunuyorum. Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki; birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum. Taraftarımızın beni sevdiğini, desteklediğini ve her zaman arkamda olduklarını çok iyi biliyorum. Onlarla birlikte başardıklarımızın değerinin farkındayım. Bugün burada olmamın, bu göreve yeniden dönmemin yegâne sebebi de onların bana gösterdiği inanç ve destektir" ifadelerini kullandı.

