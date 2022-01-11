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Spor

Burak Yılmaz'dan Fatih Terim ayrılığı sonrası imalı paylaşım

Galatasaray'da dün Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sarı kırmızılı takımın eski golcüsü ve Fransa Lig 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'dan imalı bir paylaşım geldi.

11 Ocak 2022 Salı 09:44 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 09:44
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Galatasaray 'da kötü gidişatın ardından Fatih Terim depremi yaşandı. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya geldi ve ayrılık kararı çıktı. Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı. Bir kesim Terim'in ayrılmasını düşünürken bir kesim de Burak Elmas'a tepki gösterdi. Takımdan birçok futbolcu paylaşımla Terim'e veda etti.

Ayrıca eski öğrencileri de Terim'i yalnız bırakmadı. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Terim'le ilgili imalı bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı görsel paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Panda, ejdarhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejdarha cevap verir: "Yol arkadaşı"

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