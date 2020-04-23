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Spor

Burak Yılmaz'dan hakkında çıkan haberlere tepki

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, 'Maaşında indirim yapılmasına karşı çıktı' yönünde, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 15:22 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:25
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Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."

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