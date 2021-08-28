Star.com.tr 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:52

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz Fransa'da gündemden düşmüyor. Son olarak Nice'in resmen istediği milli futbolcu için Lille Başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde basına konuşan Letang, Burak Yılmaz'ın takımda kalacağını söyledi.

"BURAK YILMAZ BİZİMLE KALACAK"



Lille Başkanı Olivier Letang Şampiyonlar Ligi kura çekiminde şu açıklamayı yaptı:

"Burak bizimle kalacak. Burak'ı şampiyonluk yolunda ve Şampiyonlar Ligi'nde yanımızda görmekten çok mutluyuz.

BURAK YILMAZ'DAN KÖTÜ HABER GELDİ



Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında Saint-Etienne ile 1-1 berabere kalan Lille'de Burak Yılmaz dizinden sakatlık geçirmişti. Bu nedenle pazar günü (yarın) Montpellier'e karşı forma giyip giyemeyeceği hala netlik kazanmadı. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec milli golcünün durumunu yarın saat 12:45'te düzenlenecek maç öncesi basın toplantısında açıklayacak.

SAKATLIKLAR ÜST ÜSTE GELDİ



Lille'de Burak Yılmaz'ın ardından Jonathan Bamba da sakatlandı. Sol kanat oyuncusu yaşadığı kas ağrısı nedeniyle Saint-Etienne maçında görev alamayabilir.

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla çıktığı üç lig maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.