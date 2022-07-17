Burak Yılmaz'dan Milli Takım açıklaması

Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fortuna Sittard'a transfer sürecine ilişkin Burak Yılmaz şunları söyledi, "Bana çok büyük bir projeyle geldiler. 2 senesi oyuncu, 3 senesi antrenör olarak. Bana inandılar. Beraber gelişebileceğimize inandılar. Bana Türkiye'den böyle bir teklif gelmedi. Çok mutluyum ve huzurluyum. 3 senelik bölüm hocalık mı olur sportif direktörlük mü olur bilmiyorum, onu konuşmadık. Şu andaki isteğim antrenör olmak. Kulübümüz de bana hem sözlü hem de yazılı olarak çok güzel bir teklif sundu. Açıkçası insanlar, kariyerimde düşüş mü oldu diye düşünüyorlar ama hayır. Ben tam tersi, kariyerimde bir adım olarak görüyorum. Çünkü 5 senelik, futboldan sonrasını da planladığım bir proje." dedi.

MİLLİ TAKIM

Milli takıma dönmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Ben bir karar verdim ve bunun arkasında duracağım. Bundan sonra döneceğimi düşünmüyorum. Sakatlık veya başka bir durum olursa elbette yardımcı olurum ama milli takıma dönmeyeceğim. Bu sadece fiziksel verilmiş bir karar değil. Mental olarak zorlandığımı hissettim. Penaltıyı kaçırdıktan sonra verdiğim bir duygusal karar değildi." açıklamasında bulundu.

Fortuna Sittard'ın yeni sezon hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard ile bu sene hedefimiz ilk 10'a girebilmek. Ayaklarımız yere sağlam basıyor, stressiz bir sene geçirmek istiyoruz. Gelecek sezonlarda tabii ki hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.