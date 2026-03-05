Burak Yılmaz'dan ofsayt tepkisi!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kupadaki Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, "Bugün bize beraberlik yetiyordu. Onu da maçı oynarken öğrendik. Defansif olarak iyi başladık. Maçı kontrol edip, son 20 dakika risk almayı strateji olarak belirledik. Ama bireysel bir hatadan, hiçbir şey yokken kornere attığımız toptan... Ama önemli değil, onları canı sağ olsun. Bireysel hataları kaldırmıyor bu maçlar." dedi.

"OFSAYT BEKLEDİK"

Sözlerine devam eden Yılmaz, "İkinci golde ofsayt bekledik. 2-0 oldu ve sonra kırıldık. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum çünkü bana ceza veriyorlar. Galatasaray 4 puan önde, Fenerbahçe kupanın en büyük favorisi olmak zorunda. Bunu bilerek sahaya çıktık. Çok üzüntülüyüm ama oyuncularımın canı sağ olsun." diye konuştu.

Burak Yılmaz, "Şu anda 9. sıradayız. Gaziantep FK, tarihinde en iyi 8. bitirmiş. Tek hedefimiz 8. bitirmek ve olursa 7. bitirmek. Oyun oynamaya çalışan bir takımız ama defansif olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Taraftarlarına mesaj gönderen Burak Yılmaz, "Hepsinden bir ricam var. Takımlarına sahip çıksınlar." diye konuştu.

MAÇ SAATİ TEPKİSİ

Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçın saatine de tepki gösteren Burak Yılmaz, "Pazar günü 13.30'da oynuyoruz. Ramazan ayında 13.30'da maç ne kadar doğru, hepimiz orucuz. Bunu da düşünmüşlerdir." dedi.

TARAFTARA MESAJ

Taraftarın maç sonu tepkisine de değinen Burak Yılmaz, "Taraftar her zaman haklıdır. Ben çok çalışıyorum. Ne kadar fedakarlık yaptığımı herkes biliyor. Burası babanın çiftliği değil dediler ona çok üzüldüm. Taraftarın başım üzerinde yeri var. Pazar günü en kalabalık maçımızı oynayalım. Onlara yalvarıyorum. Gelsinler. Protesto edeceklerse maçtan sonra protesto etsinler. Onları daha fazla üzmenin gereği olmaz gerekeni de yaparız." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, son olarak ilk yarıda iptal edilen golleri ve Fenerbahçe'nin ofsayt bekledikleri pozisyonda golünün verilmesiyle ilgili olarak, "Ben artık ofsaytı bilmiyorum! Önceden bilmiyordum artık hiç bilmiyorum ne diyeyim ya hayırlısı..." dedi.