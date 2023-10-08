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Spor

Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında (bugün) Beşiktaş'ın İstanbulspor ile karşılaştığı maçta takımın başında olan Burak Yılmaz müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

8 Ekim 2023 Pazar 16:08 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş açıklaması!
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Beşiktaş'ın başında İstanbulspor karşısında sahaya çıkan Burak Yılmaz, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'le ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Bugün benim için çok duygusal bir gün. Zaferden, galibiyetten daha önemli şeyler var. Şenol Hoca'dan başlamak istiyorum. Karşınızdaysam, onun vesilesiyle olmuştur. Bugün Burak Yılmaz, Burak Yılmaz olduysa Şenol Güneş'in payının ne olduğunu tüm Türkiye biliyor. Gönlünün bizimle olduğunu biliyorum. Kendisinin ellerinden öpüyorum. Benim için çok değerlisin hocam. Bugün onun yerine oturdum otobüste. Onun biraz beni etkilediğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki futbol böyle bir şey. Kalbimin en güzel yerinde. Türk futbolunun en tepesinde. Giderken dahi bize bir şeyler öğretmiştir" dedi.

Genç teknik adam sözlerine, "2 gündür birlikteyiz takımla. Tamamen oyuncuların vereceği reaksiyonla geçecek bir maç. O yüzden taktiği ve tekniğe girmedim. Milli ara var, bunları orada konuşacağız. Ama dediğim gibi bazı maçlar vardır, yürekle oynanan maçlar. Ben bugün oyuncularımızın sahaya yüreğini vereceğini düşünüyorum." şeklinde devam etti.

Burak Yılmaz, son olarak, "Taraftar olmadan biz hiçbir şey başaramayız, yapamayız. Zor bir dönem ama ben hiçbir şeyin bittiğini düşünmüyorum. Geçmişte neler yaşadığımızı biliyoruz. Taraftarımıza tek söyleyeceğim, bugün her şeyi bir kenara bırakmaları. İnşallah bugün bizlerle olurlar." sözlerini sarf etti.

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