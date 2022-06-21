Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu. Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

"FORTUNA SITTARD DOSTU DA DÜŞMANI DA ŞAŞIRTTI"

Hollanda kulübünden Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın gelişiyle dostunu da düşmanını da şaşırttı. Daha önce Çin ve Fransa'da oynamış olan forvet oyuncusu, üçüncü kez yabancı ülke macerasıyla karşı karşıya. 36 yaşındaki Türk, iki sezonu oyuncu olmak üzere beş yıllık sözleşmeye imza attı. Sonraki üç sezona ise Burak Yılmaz antrenör olarak başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

BURAK YILMAZ: ÖNCE OYUNCU OLARAK GEÇİRECEĞİM DÖNEME ODAKALIYIM

Burak Yılmaz ise transferiyle ilgili olarak Fortuna Sittard'ın resmi internet sitesine şu açıklamayı yaptı:

"Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanı gerçekten dört gözle bekliyorum. Benim için resmin tamamı son derece önemliydi, Sittard da bana bunu sundu. Önce kulüpte oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. İddialı bir kulüp ve gelecek sezonlarda tecrübemle Fortuna Sittard'a katkıda bulunmak istiyorum."

SJOERD ARS: FORTUNA SITTARD ADINA HARİKA BİR GÜN

Fortuna Sittard Teknik Sorumlusu Sjoerd Ars ise Burak Yılmaz'ın transferi için "Bu statüye sahip bir oyuncuyu transfer edebildiğimiz için Fortuna Sittard adına harika bir gün. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz." diye konuştu.