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Burak Yılmaz'dan transfer iddialarına yanıt

Bir süredir Lecce’nin transfer etmek için uğraştığı Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

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Burak Yılmaz, hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili net konuştu. Yeni sezon hazırlıklarına önceki günden itibaren Avusturya’da devam eden Siyah-Beyazlılar’da Burak, ilk kez takımla birlikte idmanda yer aldı. Antrenman yapılacak sahaya doğru giderken teknik direktör Abdullah Avcı ile uzun uzun sohbet eden Burak, dedikodularla ilgili olarak, “Evet gidiyorum ama şampiyonluğa doğru gidiyorum. Beşiktaş ile sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için yola çıkmış durumdayım. Takımla birlikte antrenmanlara başladım. Umarım hem benim hem de takımımız için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.
 
"Kırılma an meselesiydi"
 
Sezonun bitmesinin ardından ameliyat masasına yatan tecrübeli golcü, “Geçirdiğim operasyon konusunda yanlış bilgiler var. Ayağımda kırık yoktu ancak çok zayıflayan bölgede kırılma an meselesiydi. Eğer böyle bir şey yaşasaydım en az 2 ay sahalardan uzak kalacaktım. Tedbir amaçlı olarak bu operasyonu yaptırdım. Böylece bu durum da ortadan kalkmış oldu” açıklamasını yaptı.
 
"Kesinlikle istemiyor"
 
Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, sürekli transfer gündeminin içinde olan futbolcuları Burak Yılmaz ve Dorukhan için “Hocamız Abdullah Avcı, her iki oyuncunun da gitmesini kesinlikle istemiyor. Burak konusunda çok netiz, bizimle kalacak Dorukhan için de şu ana kadar gelen teklifler istediğimiz seviyede değil, çok uçuk bir teklif gelirse belki” diye konuştu.
 
(Fanatik)

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