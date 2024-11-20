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Spor

Burak Yılmaz'dan U21 Milli Takımı hakkında değerlendirme

Ümit Milli Takımın'ın Sırbistan ile Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçını tribünde takip eden teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Şu an kim liderse o öndedir. Puan farkı 5 oldu' dedi.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 12:24 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'dan U21 Milli Takımı hakkında değerlendirme
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U21 Milli Takımın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçını tribünde takip eden teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Burak Yılmaz, "U21 takımımızın hazırlık maçı. Onların izlemek büyük keyif. Gökhan hoca yeni oyuncuları görüyor. Birçok sakatı ve cezalısı var. Hazırlık maçı da olsa kazanmak gerekiyordu ama bence performanslarını iyi buldum, her geçen gün daha iyi olacaklarını düşünüyorum" dedi.

"KOCAELİSPOR DEĞERLİ BİR CAMİA"

Trendyol 1. ligde liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'u da değerlendiren genç teknik adam, "Kocaelispor'u çok fazla takip edemiyorum ama liderler. Çok değerleri hocaları var ve değerli bir camia. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri lige çıkarlar" diye konuştu.

"KİM ÖNDEYSE, ONUN ŞANSI YÜKSEK"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını nasıl değerlendirdiği sorulması üzerine Yılmaz, "Şu an kim liderse o öndedir. Puan farkı 5 oldu. Şu an kim öndeyse onun şansı daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yorumculuk yaptığıyla ilgili kendisine yapılan eleştirilere de cevap veren Burak Yılmaz, "Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım. Bir maç ile alakalı, çok sevdiğim bir abimin istediğini kıramadığım için yaptık. 'Oyunculara da sallamam, hiç bir zaman spor yorumluğu yapmam' dedim. Sallamadım da zaten. 60'dan sonra bir oyuncunun düştüğünü söyledim. Kötü niyetli insanlar böyle söylüyor. Çokta umurumda değil. Zaten orada sallamıyorum, yorumculukta yapmıyorum. Bir defaya mahsustu. Sosyal medya kötülüğü. Benim çok umurumda değil" dedi.

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