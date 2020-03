Burak Yılmaz'dan yardım çağrısı: ''Her türlü yardıma hazırız, gerekeni yapacağız''

27 Mart 2020 Cuma 18:38 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:38

Burak Yılmaz, koronavirüs süresi boyunca maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ve konuyu araştırdıklarını söyledi.

Burak Yılmaz, bu süreçte yardım kampanyası konusunda Arda Turan'ın kendisine attığı pası değerlendireceğini söyledi ve CNN Türk'e bağlanarak şu ifadeleri kullandı:

"SPORCULAR OLARAK HER TÜRLÜ MADDİ YARDIMA HAZIRIZ, GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Arda Turan'dan bir pas geldi. Tam o konuya hakim olamadığım için araştırıyorum. Arda'nın pasını mutlaka değerlendireceğim. Sporcular, her zaman vicdanlı insanlardır. Her defasında söyledim. Biz her türlü desteğe, her türlü yardıma maddi olarak yapmaya hazırız. Ben arkadaşlarım adına da bundan konuşabilirim. Çünkü onlar da benim gibi düşünüyorlardır. Büyüklerimizle görüştükten sonra gerekli yardımı yapacağız.

"KULÜBÜMÜZDEN BİZE PROGRAM YOLLADILAR"

Kulübümüzden bize program yolladılar. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz. Bu salgınla birlikte futbolu çok fazla düşünemiyoruz. Futbolu hayatımızın merkezine koyarak yaşadık. Ancak futboldan daha önemli durum söz konusu. İnşallah salgın bittikten futbol yeniden hayatımızın merkezine girecektir.