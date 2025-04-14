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Spor

Burak Yılmaz'ı çıldırtan Fenerbahçe iması! Taraftarla tartıştı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor mağlubiyeti sonrası bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine tepki gösterdi. Burak Yılmaz'ı çevresindekiler sakinleştirdi. İşte detaylar...

14 Nisan 2025 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'ı çıldırtan Fenerbahçe iması! Taraftarla tartıştı
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kayserispor maçının ardından bir taraftarın Fenerbahçe sözlerine çok sinirlendi.

FENERBAHÇE SÖZLERİNE ÇILDIRDI

Kasımpaşa, maçın ardından şehirden ayrılmak için havalimanına gitti. Bir taraftarın Fenerbahçe maçının kaybedilmesiyle ilgili iması teknik direktör Burak Yılmaz'ı çıldırttı. Taraftarın, Kasımpaşa takımına yönelik, "Her seferinde yatıyorsunuz Fener'e" sözleri duyuldu. Taraftara bağıran Yılmaz, "Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ne demek istiyorsun lan? Yürü lan." ifadelerini kullandı.

ÇEVRESİNDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Bunun üzerine taraftar, "Oynamıyorsunuz" ifadesini kullandı. Çevresindekiler Burak Yılmaz'ı sakinleştirmekte zorlandı.

Kasımpaşa'nın başında Ocak sonunda geçen Burak Yılmaz 16 maça çıktı. Yılmaz bu maçlardan 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrıldı.

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