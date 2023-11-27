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Spor

Burak Yılmaz'ı geride bıraktı! Cenk Tosun rekorun yeni sahibi

Cenk Tosun dün oynanan Süper Lig maçında Samsunspor'a karşı bir gol attı. Bu golle birlikte Beşiktaş'ın yıldız isimi Cenk Tosun, 33 farklı takıma karşı gol atma başarısı göstererek Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. İşte detaylar...

27 Kasım 2023 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'ı geride bıraktı! Cenk Tosun rekorun yeni sahibi
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Beşiktaş, 13. hafta maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'la karşı karşıya geldi. Kara Kartal deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılarak İstanbul'a 3 puanla döndü.

Siyah beyazlıların golcüsü Cenk Tosun da dünü boş geçmedi. Başarılı futbolcu, 16. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan isim oldu. Cenk, beyaz noktadan meşin yuvarlağı kalecinin sağına gönderdi fakat kaleci Okan bu topu önledi. Devamında top takipçi Cenk'in önüne düştü ve tecrübeli isim hata yapmadı, ağları havalandırdı.

BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Cenk Tosun bu golüyle önemli bir istatistiğe de imza attı. Samsunspor'a attığı golle Süper Lig kariyerinde 33 farklı rakibi karşısında gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, Burak Yılmaz'ı (32) geride bıraktı.

Ayrıca Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 kez gol atma başarısına ulaştı.

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