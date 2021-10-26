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  • Burak Yılmaz'ı yerden yere vurdular! ''Gerginliğe neden oldu, hayal kırıklığı''
Spor

Burak Yılmaz'ı yerden yere vurdular! ''Gerginliğe neden oldu, hayal kırıklığı''

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz için tartışmalar bitmiyor. Son oynanan Brest maçında oyundan çıkarken tepki gösteren Burak Yılmaz'ın gösterdiği performansa da eleştiri geldi.

Star.com.tr26 Ekim 2021 Salı 10:56 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:56
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Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz son oynanan Brest maçında oyundan alınmış ve saha kenarına gelirken teknik direktör Jocelyn Gourvennec'e tepki göstermişti. Fransa'nın ünlü eski futbolcusu, yorumcu Jerome Rothen Burak Yılmaz'a sert sözlerle yüklendi.

"BURAK YILMAZ HAYAL KIRIKLIĞI"

Bu sezon Lille'de gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Burak Yılmaz için ünlü isim Jerome Rothen da sert eleştirilerde bulundu. Jerome Rothen'in yorumları şu şekilde:

Burak Yılmaz için söylenecek çok şey var. Geçen sezon Lille'in başarılı olmasına ve Fransa şampiyonu olmasında büyük pay sahibi. Birçok rakibine üstünlük kurdu. Kendisinden beklenen performansı fazlasıyla verdi. Bu sezon için ise hayal kırıklığına uğradım. Burak'tan daha fazlasını bekliyorum. Gerginliğe neden oldu. Rakiplerine ve takım arkadaşlarına saldırgan tavır gösterdi. Yanlış bir ruh halinde. Bu yıl kendisi için oynuyor. Oyuncular için görevler ve yükümlülükler var, ancak bunlar doğru zihin çerçevesinde değil."

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla toplamda 13 maça çıktı. Milli futbolcu ligde 2 gol 2 asist yaparken Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol attı. Geçtiğimiz sezonun gölgesinde kalan Burak Yılmaz Lille'in şampiyon olduğu sezonda ligde 16 gol 5 asist yapmıştı.

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