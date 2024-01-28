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Spor

Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu

Kayserispor'un 38 yaşındaki yeni teknik direktörü Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu.

IHA28 Ocak 2024 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki teknik adamın ekibinde 3 isim var. Burak Yılmaz'ın ekibinde 3 antrenörünün yanı sıra Kayserispor Kulübü'nün atletik performans antrenörü Erdi Aslan, Burak Yılmaz'ın ekibi arasında yer alacak. Burak Yılmaz'ın ekibinde şu isimler yer aldı;

Hari Vukas - 1. Yardımcı antrenör, Erdi Aslan - Atletik Performans, Mehmet Bölükbaşı- Kaleci antrenörü, Anıl Demirci- Analizci.

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