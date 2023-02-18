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Spor

Burak Yılmaz'ın golü, Fortuna Sittard'a yetmedi

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 22. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Waalwijk'a 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibin tek golünü Burak Yılmaz attı.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
Burak Yılmaz'ın golü, Fortuna Sittard'a yetmedi
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Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Waalwijk'a 3-1 yenildi.

Eredivisie'de 22. haftanın açılış maçında Waalwijk, Mandemakers Stadı'nda Fortuna Sittard'ı konuk etti.

Burak Yılmaz, ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 49. dakikasında attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 21. maçına çıkan Burak, 9. golünü kaydetti.

Waalwijk, 76. dakikada Michiel Kramer, 86. dakikada Julen Lobete Cienfuegos ve 90. dakikada Florian Jozefzoon'un golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı.

Fortuna Sittard'da maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Waalwijk, 29 puanla 8. sıraya yükseldi. Dört hafta sonra kaybeden Fortuna Sittard ise 26 puanla 10. basamakta yer aldı.

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