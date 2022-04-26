Burak Yılmaz'ın rekoru Fransa'yı salladı! Böylesi görülmedi...

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, RC Strasbourg maçıyla birlikte 70. kez Lille formasını terletti. Burak Yılmaz, bu rakamla Fransız ekibinde en çok forma giyen Türk oyuncu oldu.

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BURAK YILMAZ REKOR KURDU

Lille, Fransa Ligue 1'in 34. hafta mücadelesinde evinde RC Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte ilk 11'de yer alan ve 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, Lille formasıyla 70. maçına çıktı. Tecrübeli golcü bu sayıyla Fransız ekibinde en çok forma giyen Türk oyuncu oldu. 36 yaşındaki oyuncunun bu başarısı Fransız basınında geniş yer buldu.

BURAK YILMAZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 37 resmi maçın 30'unda ilk 11'de yer aldı. 36 yaşındaki tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

YOLLAR AYRILABİLİR

Fransız ekibinde sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Burak Yılmaz ile yolların ayrılması bekleniyor.