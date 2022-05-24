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Spor

Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandı

Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'la anlaştığı iddia edildi.

Takvim24 Mayıs 2022 Salı 09:21 - Güncelleme:
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını çok büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

CEYHUN KAZANCI, BURAK YILMAZ'LA ANLAŞTI

Transfer konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi'den tam yetki alan Genel Müdür Ceyhun Kazancı'nın Lille kariyerine nokta koyan tecrübeli forvetle her konuda anlaştığı iddia ediliyor.

TOP VALERIEN ISMAEL'DE

Şu anda topun teknik direktör Valerien Ismael'de olduğu ve Fransız hocanın da transferi onaylaması halinde imzaların atılacağı belirtiliyor.

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