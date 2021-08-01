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  • Burak Yılmazlı ve Yusuf Yazıcılı Lille-PSG maçına İsrailliler'den damga vuran protesto! Filistin...
Spor

Burak Yılmazlı ve Yusuf Yazıcılı Lille-PSG maçına İsrailliler'den damga vuran protesto! Filistin...

İsrail'in başkenti Tel Aviv kentinde Fransa Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Lille-PSG maçında ilginç bir protesto yaşandı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın sahada, Yusuf Yazıcı'nın ise yedek kulübesinde olduğu maçta İsrail'in düzenlediği saldırılar esnasında Filistin'e destek veren Achraf Hakimi protesto edildi.

Star.com.tr1 Ağustos 2021 Pazar 22:04 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 22:10
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Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG Fransa Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı Yusuf Yazıcı'ın yedek kulübesinde olduğu karşılaşmanın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı. İsrail'in düzenlediği saldırılar esnasında Filistin'e destek veren PSG oyuncusu Achraf Hakimi, Tel Aviv'de oynanan Lille-PSG maçında top ayağına her geldiğinde yuhalandı.

İLK GOL LİLLE'DEN GELDİ

Fransa Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelen Lille - PSG maçında ilk gol Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille'den geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Xeka çok şık bir gole imza attı.

ZEKİ ÇELİK CEZALI

Paris Saint-Germain ile Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille karşı karşıya geldiği maçta milli futbolcu Zeki Çelik cezalı olmasını nedeniyle kadroda yer almadı. Lille'de yıldız oyuncu Renato Sanches'te forma giyemedi.

SERGİO RAMOS KADRODA YOK

PSG'de de Lille gibi birçok eksik bulunuyor. Paris ekibinde Kylian Mbappe, Neymar, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum veya Gianluigi Donnarumma takıma katılmazken, PSG'nin yeni yıldızı Sergio Ramos da kadroda yer almıyor.

Star.com.tr

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