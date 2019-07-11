Burak’ın yedeği Boli olacak
KARTAL’DA Burak Yılmaz’a alternatif arayışlarında olan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın St. Truiden’de forma giyen Yohan Boli’de karar kıldığı öğrenildi.
Mustafa Pektemek ve Larin’in ayrılmasından sonra Burak dışında tek forvet olarak Güven Yalçın kaldı. Yeni sezonu iki golcü ile tamamlama riskine girmek istemeyen Beşiktaş’ın Fildişi Sahilli forvet oyuncusu için görüşmelere başladığı belirtildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Belçika ekibinde 36 karşılaşmaya çıktı, 14 gol atarken, 5 de asist yaptı. Boli, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 2 kez görev aldı.
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