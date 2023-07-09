Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir yandan kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da 4 senedir takımda yer alan Miha Zajc için mesai sürüyor. Sarı-Lacivertliler'deki kariyeri inişli-çıkışlı olan Sloven futbolcu henüz hiçbir takımla anlaşmadı.

MILAN, NAPOLI VE FIORENTINA...

Fenerbahçe Yönetimi'nin sözleşmesini yenilemediği Miha Zajc için İsmail Kartal devreye girmiş, yönetimden transferi için harekete geçmelerini istemişti. Ancak Sarı-Lacivertli ekipte geçirdiği son iki sezonda yeniden İtalyan takımlarının radarına giren Sloven orta saha oyuncusunun Milan, Napoli ve Fiorentina'nın teklifleri karşısında bir hayli heyecanlandığı, Fenerbahçe de dahil en uygununu seçmek için menaceri vasıtası ile girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

"FENERBAHÇE SENİN YUVAN!"

Kartal ise telefonla görüştüğü öğrencisine, "Fenerbahçe senin yuvan. Varlığın takıma güç katacak. Kısaca seni takımda yeniden görmek istiyorum" dediği, Sarı-Lacivertli yönetimin de futbolcu ve menajeri ile yakın temasta olduğu ifade edildi.

OYNAMAK İSTİYOR

Zajc'a Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de sözleşme yenilenmemesi durumunda başarılı oyuncu için Siyah-Beyazlılar'ın da devreye girmesi bekleniyor. Zajc rahatlıkla forma giyebileceği bir takımı seçmek istiyor. Yıldız futbolcunun kararını ise bu hafta içerisinde vereceği belirtiliyor.

DİĞER İSİMLER İÇİN DE KARAR VERECEK

İstanbul'da yeni teknik patronu İsmail Kartal yönetiminde toplanan, sağlık kontrollerinin ardından yeni transferler ve ülke milli takımlarında yer alıp tatile çıkan oyuncularının da dönmesi ile birlikte çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dün Rusya'ya gitti. Akşam saatlerinde St. Petersburg şehrinde ilk idmanına çıkan takımda teknik direktör İsmail Kartal, Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü ile 3 maç oynayacakları Pari Premier Cup Turnuvası'nda oyuncularını yakından takip edecek. Kartal, 15 Temmuz'da sona erecek 4'lü turnuvada yola devam edeceği isimleri belirleyecek, diğerleri ise gönderilecekler listesinde kendilerine yer bulacak.