Ve Serdar Dursun gidiyor! Resmen talip oldular...

Forvet hattını yaptığı takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un forma şansı azaldı. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edilmeyen Serdar Dursun için Westerlo'nun sarı-lacivertlilere fiyat sorduğu ileri sürüldü.

SERDAR DURSUN, FORMAYI KAYBETMEK ÜZERE

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en skorer isimlerinden biri olan Serdar Dursun, bu sezon gözden düştü. Michy Batshuayi'nin de kadroya katılmasıyla sarı-lacivertlilerde 30 yaşındaki golcünün süre bulma şansı azaldı.

AVRUPA LİGİ KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Açıklanan 24 kişilik kadroda Serdar Dursun yer almazken yeni transfer Michy Batshuayi kadroya dahil edildi. Bu gelişme ise 30 yaşındaki golcünün takımdan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi. Serdar Dursun geçtiğimiz aylarda takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerle gündem olmuştu.

WESTERLO, SERDAR DURSUN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Belçika basınına göre; Westerlo, 30 yaşındaki milli golcü Serdar Dursun için devreye girdi. Westerlo, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye fiyat sordu.