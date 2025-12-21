İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Burhan Eşer: Bodrum FK'nın başarısı her şeyden önemlidir

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Amed Sportif Faaliyetler'in güçlü bir takım olduklarını belirterek, 'Zor bir mücadele olacak ancak biz de iyi oyunculara sahibiz' dedi.

21 Aralık 2025 Pazar 12:07
Burhan Eşer: Bodrum FK'nın başarısı her şeyden önemlidir
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK yarın saat 20.00'de Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı ekip, Amedspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Öte yandan Gökdeniz, Yusuf, Celal, Berşan ve Ali sakatlık ve cezaları nedeniyle, Fredy ise milli takımda bulunduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek.

"BODRUM FK'NIN BAŞARISI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kupa maçında iyi oynadıkları söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Bizim için verimli bir karşılaşmaydı. Üç haftadır kupa ve lig olmak üzere deplasmanlardaydık. Bu hafta Amed'i konuk edeceğiz. Amed Sportif Faaliyetler güçlü bir rakip, ligde lider durumda ve kaliteli oyunculara sahip. Zor bir mücadele olacak ancak biz de iyi oyunculara sahibiz. Taraftarımızın desteği ve iç sahadaki performansımızın verdiği öz güvenle elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ile geçmişten gelen bir arkadaşlıkları olduğunu da dile getiren Eşer, "Diyarbakırspor'da oynadığım dönemde takım arkadaşımdı. Benim için gurur verici ve heyecanlı bir maç olacak. Ancak benim için Bodrum FK'nın başarısı her şeyden önemlidir. Bodrum FK benim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

  • burhan eşer
  • bodrum fk
  • teknik direktör

