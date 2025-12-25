İSTANBUL 13°C / 7°C
25 Aralık 2025 Perşembe
  Burhan Eşer: Devre arasında transfer arayışlarımız olacak
Burhan Eşer: Devre arasında transfer arayışlarımız olacak

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'da Teknik Direktör Burhan Eşer, 'Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak' dedi.

25 Aralık 2025 Perşembe 15:14
Burhan Eşer: Devre arasında transfer arayışlarımız olacak
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, ligin 19. hafta mücadelesinde 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmalar yapan yeşil-beyazlı ekip, Sarıyer karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak devre arasına üst sıralarda girmeyi hedefliyor.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER ARAYIŞLARIMIZ OLACAK"

Devre arasında transfer çalışmalarının olacağını ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Geçen hafta Amed'le sahamızda 0-0 berabere kaldık, zor bir rakibe karşı oynadık. Kazanmak için bütün mücadelemizi verdik. İlk ayrı istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp ikinci yarı zaman zaman düşüşler oldu. İçeride yenilmemek önemli, oyuncularım çok iyi mücadele etti. Önümüzde Sarıyer maçı var. İyi bir takım, iç sahada coşkulu bir takıma karşı oynayacağız. Servet hocanın gelişinden sonra iyi bir ivme yakaladı. Uzun süredir deplasmanda kazanamamamız vardı inşallah onu bu hafta kapatacağız. İstemediğimiz bazı sakatlıklar ve eksiklikler oldu, Amed maçında ofansif anlamda hamle gücümüz çok az. Yönetimimizle konuşacağız devre arasında transfer arayışlarımız olacak" dedi.

Bodrum FK'nın genç oyuncularından Furkan Apaydın ise, "Şans geldikçe elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Tek isteğim şampiyon olmak. Önümüzde bir sürü maç var. Şampiyonluk kolay kazanılmaz, şampiyon olduğumuz senede çok fedakarlıklar verdik, sonunda bizi şampiyonluklar bekledi yine bekleyecek" diye konuştu.

  • burhan eşer
  • trendyol 1. lig
  • bodrum fk

