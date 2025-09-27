Burhan Eşer'den istikrar vurgusu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Burhan Eşer, takımın genel performansından memnun olduğunu belirterek, "Takım bütünlüğüne inanan bir oyun anlayışı istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın saat 16.00'da oynanacak müsabakanın hazırlıklarını Bodrum İlçe Stadyumu'nda, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdüren yeşil-beyazlılar, zorlu mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkacak. Ege temsilcisinde sakatlığı bulunan Musah Mohammed'in durumu maç günü netlik kazanacak.

"TAKIM BÜTÜNLÜĞÜNE İNANAN BİR OYUN ANLAYIŞI İSTİYORUZ"

Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, takımın genel performansından memnun olduğunu belirterek istikrarın önemine dikkat çekti. Eşer, "Şu an ligde bulunduğumuz konum güzel ama önemli olan sezon sonunda aynı konumda olmak. Puan tablosu değişkenlik gösterebilir. Çok sürpriz takımların olduğu bir ligdeyiz. Konumumuz iyi, bu istikrarı sürdürmek istiyoruz. Manisa deplasmanı zor ve iyi bir takımla oynayacağız. Dinamik ve coşkulu bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık. Bir haftada üçüncü maç olduğu için biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz. Önemli olan oraya gidip kazanmak ve mutlu şekilde geri dönmek" şeklinde konuştu.

Takımın kolektif oyun anlayışına vurgu yapan Eşer, "Biz golleri takım olarak atıyoruz, gol yediğimizde de takım olarak yiyoruz. Bodrum FK'nın kültüründe hiçbir zaman bireysel oyuncular üzerine kurulu bir yapı olmadı. Takım bütünlüğüne inanan ve büyüyen bir oyun anlayışı istiyoruz" ifadelerini kullandı.